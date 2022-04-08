Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 7 kişi tutuklandı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla; Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gömeç ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 29 şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 20 adet kartuş ele geçirildi.

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620 KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 620 kutu 12 bin 400 adet ağrı kesici olarak kullanılan faturasız ve belgesiz ilaç ele geçirilmiş olup konu ile ilgili 1 şüpheliye adli ve idari işlem uygulandı.

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Yine KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı'nın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, bir adreste yapılan aramada, 10 bin 500 adet dolu Makaron ele geçirilmiş, konu ile ilgili 1 şüpheliye "5607 SKM ve 4733 SKM" suçlarından adli ve idari yaptırım cezası uygulandı.