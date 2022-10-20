Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Polis#Emniyet
Balıkesirde polis ve jandarmadan Huzur operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 05:05

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs gözaltına alırken, 9 bin kişiye GBT sorgulaması yaptı. Ekipler ayrıca trafik denetimi yaparken, yapılan aramalarda ateşli silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Haberin Devamı

Balıkesir ili genelinde güvenliği, asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde, 282 ekip ve toplam bin 114 personelin katılımı ile umuma açık yerlerde ve yerleşim yerlerinin yoğun noktalarında 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada; 9 bin 366 kişinin GBT sorgusu ile 2 bin 285 araç, bin 168 iş yeri ve 46 metruk bina kontrol edildi. Uygulama sonucunda; 1 iş yeri hakkında işlem yapılmış, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 41 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. 8 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Huzur operasyonunda trafik ekipleri 28 aracı trafikten men ederken, 17 araca çeşitli maddelerden 27 bin 30 TL para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca 2 çalıntı motosiklet, 53 gr esrar, 280 gr metamfetamin, 698 adet sentetik hap, 8 ruhsatsız tabanca, 103 fişek, 2 yivsiz av tüfeği, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Polis#Emniyet

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi