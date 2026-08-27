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Balıkesir'de polis ve jandarma noktalarını WhatsApp grubundan paylaşan 7 şüpheli yakalandı

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#Balıkesir Asayiş#Whatsapp Grubu#Polis Operasyonu
Balıkesirde polis ve jandarma noktalarını WhatsApp grubundan paylaşan 7 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 16:06

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, polis ve jandarmanın asayiş ile trafik uygulama noktalarını kurdukları 250 üyeli WhatsApp grubu üzerinden ifşa eden 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aranan şahıslar ile eksik belgesi olan sürücülerin kolluk kuvvetlerinden kaçmasına zemin hazırlayan gruptaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki polis ve jandarma sorumluluk sahasında bulunan asayiş ve trafik uygulama noktalarının olduğu güzergahların WhatsApp üzerinden, 250 üyenin bulunduğu mesajlaşma grubunda paylaşıldığını tespit etti.

Balıkesirde polis ve jandarma noktalarını WhatsApp grubundan paylaşan 7 şüpheli yakalandı

Aranan şahıslar ile eksik belgeleri olan sürücülerin bu sayede güzergah değiştirerek, kolluk kuvvetlerinden kaçtığı belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Balıkesir Asayiş#Whatsapp Grubu#Polis Operasyonu

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