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Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

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#Balıkesir#PKK/KCK#Terör Operasyonu
Balıkesirde PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 22:46

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünde faaliyet gösteren 1 kişi ve terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

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Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında bilgiler bulunan 1 şahıs ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

A.H., M.H. ve B.B isimli şahıslar hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Balıkesirde PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

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#Balıkesir#PKK/KCK#Terör Operasyonu

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