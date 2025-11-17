Balıkesir’de peş peşe depremler…

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:32’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD ayrıca saat 3:17'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleştiğini bildirdi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

AFAD ayrıca saat 02:11’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleştiğini bildirdi. Depremin, 8.24 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.