Balıkesir’de peş peşe depremler…

#Balıkesir Depremi#Sındırgı#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 04:09

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03: 32’de 4.0, saat 3:17'de 3.7,  02:11’de 3.5  büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:32’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD ayrıca saat 3:17'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleştiğini bildirdi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

AFAD ayrıca saat 02:11’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleştiğini bildirdi. Depremin, 8.24 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

 

 

