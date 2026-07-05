Balıkesir’de peş peşe 3 ayrı noktada yangın... Alevlerle mücadele sürüyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, aynı gün 3 farklı noktada çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlara hızlı bir şekilde intikal etti. Türkiye’nin dördüncü büyük itfaiye teşkilatı olan Balıkesir İtfaiyesi; AFAD, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyeleriyle tam bir koordinasyon içinde Kepsut’ta orman yangınına, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde de arazi yangınlarına canla başla müdahale ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına tüm birimlerle koordinasyon ve lojistik destek Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından sağlanıyor. Yangından etkilenen alanlara yakın olan yerleşim yerlerine oluşabilecek herhangi bir aksilikte vatandaşların can güvenliğinin korunması adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüsler yönlendirildi.

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KEPSUT ORMAN YANGININA MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

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Kepsut İlçesi; Sarıfakılar, Gedikler, Karaağaç Mahalleleri bölgesinde meydana gelen orman yangınının rüzgarın etkisi ile yayılım göstermesi üzerine; Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava araçları, Emniyet Müdürlüğü Tomaları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 8 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, BASKİ 1 su tankeri, Altıeylül Belediyesi 1 su tankeri, 1 kepçe, Kepsut Belediyesi 2 iş makinası ile müdahale ediliyor. Yangının etkisinde olan mahallelerde vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 otobüs yönlendirildi.

Altıeylül İlçesi Bereketli ve Taşköy Mahalleleri bölgesinde meydana gelen arazi yangınının rüzgarın etkisi ile yayılım göstermesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Yangına; Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava araçları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 7 itfaiye aracı, 3 su tankeri, 2 iş makinası, BASKİ 2 su tankeri, Altıeylül Belediyesi 1 su tankeri, 1 iş makinası ile müdahale ediliyor. Büyükşehir Belediyesi tarfından ihtiyaç durumunda köy tahliyesi için 4 otobüs gönderildi.

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Karesi İlçesi Ortaca ve Kavaklı Mahalleleri bölgesinde meydana gelen arazi yangını, rüzgar etkisi ile ZSR Mühimmat Fabrikası bölgesine doğru yayıldı. Yangına; Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava araçları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 9 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 1 iş makinası, 1 Karesi Belediyesi 1 su tankeri, BASKİ 3 su tankeri, 1 iş makinesi ile müdahale edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.