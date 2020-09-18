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BALIKESİR (AA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de pandemi kurallarına uymayanlara 35 bin 100 lira ceza kesildi

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Balıkesir'de pandemi kurallarına uymayanlara 35 bin 100 lira ceza kesildi
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 39 kişiye, 35 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Burhaniye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, maske takmayan 38 kişi ve ayakta fazla yolcu aldığı tespit edilen bir minibüs sürücüsüne toplam 35 bin 100 lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 173 aracı kontrol ettiği denetimde, ayakta yolcu taşıdığı tespit edilen bir minibüs sürücüsüne 900 lira idari para cezası uygulandı.

İlçede faaliyet gösteren işletmeler ile Kovid-19 testi pozitif olan kişilerle temaslı olanların kurallara uyup uymadığı denetlendi.

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