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Balıkesir'de otoparkta silahlı saldırı: 6 yaralı

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#Balıkesir#Edremit#Otopark
Balıkesirde otoparkta silahlı saldırı: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 18:51

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi Hüseyin Açıkgöz (36) ile bitişiğinde bulunan çay bahçesinde oturan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, polis başında siyah kask bulunan motosikletli saldırganın F.M., olduğunu tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Kadıköy Mahallesi'ndeki Hüseyin Açıkgöz'e ait otoparka bugün saat 13.00 sıralarında motosikletle gelen siyah kask takılı bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Tabancasını çıkarıp peş peşe 10 el ateşleyen saldırgan motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. Saldırıda otoparkın sahibi Hüseyin Açıkgöz ile bitişikte bulunan çay bahçesinde oturanlardan Mustafa Ç., Resmiye H., Ayşe C., Şevval A. ve Safiye K. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis olayın ardından kaçan saldırganın F.M. olduğunu belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Balıkesirde otoparkta silahlı saldırı: 6 yaralı

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#Balıkesir#Edremit#Otopark

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