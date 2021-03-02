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Gündem
Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS,(Balıkesir),(DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü

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Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü

BALIKESİR Manyas-Bandırma Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su tahliye kanalına düştü. Kazada sürücü Tevfik Çalışkan (34) ile beraberinde bulunan Erkan Dereli (28) hayatını kaybetti.

Balıkesirde otomobil su kanalına düştü; 2 ölü
Kaza, Manyas-Bandırma Karayolu'nda gece yarısı meydana geldi. Tevfik Çalışkan idaresindeki 10 ACP 852 plakalı otomobili, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Çalışkan ile arkadaşı Erkan Dereli'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Manyas'taki evlerine giderken kazada ölen gençlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi.

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