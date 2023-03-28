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Balıkesir'de otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

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#Balıkesir#Kaza#Ölü
Balıkesirde otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 17:44

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarptı. Kazada, sürücü Hakan Akduman (39) ile yanında yolcu olarak bulunan Müberra Şahin (21) hayatını kaybetti.

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Kaza, Sarıköy kara yolu üzerinde meydana geldi. Hakan Akduman’ın yönetimindeki 10 AEM 681 plakalı otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Otomobil, ağaca çarparak durdu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta yolcu olarak bulunan Müberra Şahin’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılarak, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücüsü Hakan Akduman da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Balıkesir#Kaza#Ölü

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