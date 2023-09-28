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Balıkesir'de OSB'de büyük yangın!

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Gönen#Gönen Organize Sanayi Bölgesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 02:52

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Gönen Organize Sanayi Bölgesinde büyük bir yangın meydana geldi. Yoğun uğraşlar sonucunda civardaki fabrikalara sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde Mutlular Enerji Santrali yanında bulunan bin 200 adet saman balyasının yandığı ve yangının yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangına Gönen İtfaiye Ekipleri ve su tankerleri dışında askeri tankerler ile TOMA araçları ile müdahale edildi.

Balıkesirde OSBde büyük yangın

Balıkesirde OSBde büyük yangın

Birçok personelin çaba gösterdiği yangın 5 saatlik uğraşlar sonunda kontrol altına alındı.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Balıkesirde OSBde büyük yangın

Balıkesirde OSBde büyük yangın

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#Balıkesir#Gönen#Gönen Organize Sanayi Bölgesi

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