Balıkesir'de ormancı operasyonu: 23 gözaltı

Jandarma ekipleri, "Orman Kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yaptı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 1 ay zarfında icra edilen faaliyetler neticesinde 11 bin 715 kilo ve 399 metre küp orman emvali, 4 adet motorlu testere, 5 adet traktör ve 3 adet römork ele geçirildi. Jandarma ekiplerince yakalan 23 şüpheli şahıs hakkında adlî işlem yapıldı.