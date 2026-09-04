Balıkesir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Sındırgı ilçesi Çelebiler Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gözden Kaçmasın Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yeri tespit edildi Haberi görüntüle