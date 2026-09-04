×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'de orman yangını! Müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Balıkesir#Sındırgı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 14:42

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Sındırgı ilçesi Çelebiler Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. 

Gözden KaçmasınSilivri açıklarındaki kazada batan geminin yeri tespit edildiSilivri açıklarındaki kazada batan geminin yeri tespit edildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Orman Yangını#Balıkesir#Sındırgı

BAKMADAN GEÇME!