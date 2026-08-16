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Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

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#Balıkesir Orman Yangını#Edremit Yangın Müdahalesi#Yıldırım Kaynaklı Yangın
Balıkesirde orman yangını Havadan ve karadan müdahale
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 17:14

Balıkesir’in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yıldırım kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Edremit ilçesi Narlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Balıkesirde orman yangını Havadan ve karadan müdahale

Ekipler, yıldırım kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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#Balıkesir Orman Yangını#Edremit Yangın Müdahalesi#Yıldırım Kaynaklı Yangın

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