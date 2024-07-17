Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

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Altıeylül ilçesi kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, arazöz, su ikmal araçları ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

DURSUNBEY’DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan, bugün saat 12.00 sıralarında Dursunbey ilçesi yakınlarındaki ormanda da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Asarlı Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor

ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Ayvacık ilçesinde Çamköy yakınlarında saat 13.30 sıralarında, tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgedeki ahırlardan bazıları zarar görürken, 2 büyükbaş öldü. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.