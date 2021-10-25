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Balıkesir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

#Orman Yangını#Yangın#Balıkesir
Balıkesirde orman yangını Ekipler müdahale ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Dereli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale ediliyor.

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#Orman Yangını#Yangın#Balıkesir

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