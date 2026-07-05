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Balıkesir'de orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Balıkesir#Orman#Yangın
Balıkesirde orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 13:56

Kepsut ilçesindeki orman dışı arazide saat 11.00 sıralarında başlayıp ormana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle Sarıfakılar Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Bölgeye sevk edilen hava ve kara ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Kepsut ilçesinde kırsal Göçenler Mahallesi'ndeki bir orman dışı arazide, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, ormana sıçradı.

EKİPLER HAVADAN KARADAN MÜDAHALE EDİYOR

Alevler komşu Sarıfakılar Mahallesi'ne doğru ilerlerken; bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere müdahale havadan ve karadan sürüyor.

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#Balıkesir#Orman#Yangın

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