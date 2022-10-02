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Balıkesir’de Müsilaj-2 operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

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#Balıkesir#Müsilaj-2#Operasyon
Balıkesir’de Müsilaj-2 operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 19:40

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda Balıkesir'de gerçekleştirilen 'Müsilaj-2' operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde organize suç örgütü üyesi 233 şüphelinin yakalanmasına yönelik “Müsilaj-2" operasyonu başlattı. Operasyon çerçevesinde Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü, Bandırma, Edremit ve Ayvalık KOM Grup Amirlikleri görevlilerince organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 21 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir’de suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah kaçakçılığı ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak ile tefecilik ve nitelikli yağma suçlarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Balıkesir, Gönen, Edremit ve Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 10 ayrı soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonucunda, Balıkesir’de 14, Gönen’de 2, Edremit’de 3, Ayvalık’ta 1 , İzmir’de 1 ve Manisa’da 1 şüpheli olmak üzere toplam 22 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıslardan 21’i gözaltına alınırken, 1 şahısla ilgili arama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araç aramalarında; 12 adet tabanca, 4 adet tüfek, 706 adet fişek, 10 bıçak, 71,69 gram esrar, 45,50 gram metamfetamin, 1,20 gram kokain, 380 adet sentetik ecza hap, 7 adet flash bellek ve 2 adet payp ele geçirildi. Öte yandan operasyonda yağma suçundan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve araması olan şahısta yakalanarak, adli makamlara teslim edildi.

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#Balıkesir#Müsilaj-2#Operasyon

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