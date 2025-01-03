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Balıkesir'de midibüs, otomobile çarptı! 2 can kaybı, 10 yaralı

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#BALIKESİR#Kaza#Trafik
Balıkesirde midibüs, otomobile çarptı 2 can kaybı, 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 17:45

Balıkesir'de yolcu midibüsünün, otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirken; yaralı kişi sayısının da 10'un üzerinde olduğu belirtildi.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında, Balıkesir-Kepsut kara yolunda meydana geldi. Balıkesir-Dursunbey seferini yapan 10 VZ 975 plakalı yolcu midibüsü, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan 10 F 4728 plakalı otomobile çarptı.

Balıkesirde midibüs, otomobile çarptı 2 can kaybı, 10 yaralı

İlk belirlemelere göre otomobildeki Ramazan Kabakoğlu ile Zeki Bulcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 10'u aşkın yaralının olduğu bildirildi.
Balıkesirde midibüs, otomobile çarptı 2 can kaybı, 10 yaralı

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#BALIKESİR#Kaza#Trafik

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