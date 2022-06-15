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Balıkesir'de lise öğrencisi yangında hayatını kaybetti

#Balıkesir#Havran#Yangın
Balıkesirde lise öğrencisi yangında hayatını kaybetti

Balıkesir’in Havran ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen lise son sınıf öğrencisi Tayfun Çetinkoz (18) hayatını kaybetti.

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Kobaklar Mahallesi’ndeki bir evde sabaha karşı 05.00 sıralarında, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri görenler durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Yangına, Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangın nedeniyle dumandan etkilendiği düşünülen Havran Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Tayfun Çetinkoz'un (18) cansız bedeni, çatı katında bulundu.

Jandarma olayla ilgili olarak araştırma başlattı.

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#Balıkesir#Havran#Yangın

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