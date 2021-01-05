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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

Balıkesir’de kuyumcudan 350 gram altın çalındı!

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Balıkesir’de kuyumcudan 350 gram altın çalındı!
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Balıkesir’de gündüz saatlerinde kuyumcuya giden 2 kişi soygun yaptı. Kuyumcudan yaklaşık 350 gram altınla kaçan biri kadın 2 şüpheli, emniyet güçleri tarafından aranıyor.

Balıkesir il merkezinde Hisariçi Mahallesi, Yaymacılar Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya giren biri kadın 2 kişi, silahlı soygun gerçekleştirdi. İş yeri sahibini silahla tehdit eden 2 soyguncu, iş yerinden yaklaşık 350 gram altını gasp ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı. Emniyet güçleri il genelinde alarma geçerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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