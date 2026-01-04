×
Gündem Haberleri

Balıkesir'de kuvvetli lodos nedeniyle sürüklenen feribot karaya oturup, yan yattı

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Feribot#Karaya Oturdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 15:30

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle kıyıya sürüklenen 'Alisa-1' isimli feribot, karaya oturup, yan yattı.

Ayvalık'ta hızı saatte zaman zaman 75 ile 90 kilometreye ulaşan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtınanın etkisiyle 25 metre uzunluğundaki ‘Alisa 1’ isimli feribot, halatlarından kurtularak Sefa Çamlık Mahallesi açıklarından Paşalimanı Koyu'na kadar sürüklendi. Bölge sakinlerinin Kaplanağızı Koyu olarak da isimlendirdiği sığ alana kadar sürüklenen feribot, burada karaya oturup, yan yattı.

SIZINTI YOK

Sahil Güvenlik ekiplerinin kısa sürede ulaşıp güvenlik önlemi aldığı feribotta herhangi bir mürettebatın bulunmadığı ve akaryakıt ya da kimyasal sızıntının olmadığı öğrenildi.

 FIRTINA SONRASI YENİDEN YÜZDÜRÜLECEK

Şu an için herhangi bir tehlike oluşturmayan feribotun, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından kurtarılarak, yeniden yüzdürüleceği bildirildi.

