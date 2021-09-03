MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalıkesir'de korkunç olay! Otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu
GeriGündem Balıkesir'de korkunç olay! Otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de korkunç olay! Otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkesir'de korkunç olay! Otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kişi otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu.

Gündoğan Mahallesi Koruluk mevkisinde 10 CEE 51 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, araçtaki kişinin Ahmet Avcı (45) olduğunu ve göğsünden silahla vurularak öldüğünü belirledi.

Avcı'nın cesedi, Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi