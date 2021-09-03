Balıkesir'de korkunç olay! Otomobilinde silahla öldürülmüş bulundu

Gündoğan Mahallesi Koruluk mevkisinde 10 CEE 51 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, araçtaki kişinin Ahmet Avcı (45) olduğunu ve göğsünden silahla vurularak öldüğünü belirledi.

Avcı'nın cesedi, Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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