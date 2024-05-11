Balıkesir'de korkunç olay! Motosikletli kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, bıçaklanarak öldürüldü

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Olay, saat 01.30 sıralarında Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş bıraktığı bir adresten dönerken motosikletinin önü E.Ö. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde yere yığılırken, E.Ö. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

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Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

VALİ USTAOĞLU'NDAN SOSYAL MEDYADA HESABINDAN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Karesi ilçemizde kuryelik yaparak harçlığını çıkartan üniversite öğrencimiz A.E.A.'nın hunharca bıçaklanarak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendim. Emniyetimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.