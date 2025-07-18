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Balıkesir'de korkunç olay: Arı saldırısında hayatını kaybetti! Haberi alan eşi kalp krizi geçirdi

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#Balıkesir#Bandırma#Arı
Balıkesirde korkunç olay: Arı saldırısında hayatını kaybetti Haberi alan eşi kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 10:12

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bahçesinde ot temizliği yapan 2 çocuk babası Yılmaz Dolgun (60), yaban arılarının saldırısında hayatını kaybetti. Yılmaz Dolgun'un arı alerjisi olduğu öğrenilirken, ölüm haberini alan eşi Nezaket Dolgun kalp krizi geçirdi.

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Olay, 16 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında kırsal Doğruca Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Nezaket Dolgun ile hobi bahçesine giden Yılmaz Dolgun, motorlu tırpan ile ot biçtiği sırada, fark etmeden yaban arılarının yuvasını bozdu. Arıların saldırısına uğrayan ve alerjisi olduğu öğrenilen Dolgun, kısa sürede fenalaştı. Nezaket Dolgun'un ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bahçede yapılan ve ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 çocuk babası, kurtarılamadı.

ÖLÜM HABERİNİ ALINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Eşinin ölüm haberini alan Nezaket Dolgun kalp krizi geçirdi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nezaket Dolgun'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yılmaz Dolgun’un cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze, Sunullah Mahallesi Dersaadet Camisi'nde kılınan namazın ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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#Balıkesir#Bandırma#Arı

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