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Balıkesir'de korkunç kazada motosiklet sürücüsü can verdi

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#Bursa#Trafik#Kaza
Balıkesirde korkunç kazada motosiklet sürücüsü can verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 09:56

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen korkunç motosiklet kazasında, 27 yaşındaki Umut Aşkınoğlu'nun hayatını kaybettiği arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşının ağır yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, kazaya tanık olan bazı sürücülerin duyarsızlığı nedeniyle büyük tepki çekti. Gözlerinin önünde duvara çarpıp alev alan motosiklettekilere durup yardım etmek yerine yollarına devam eden 2 araç sürücüsü "insanlık ölmüş" dedirtti.

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Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Kaza; Umut Aşkınoğlu'nun (27) kontrolündeki motosikletin bir işyerinin bahçe duvarına çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kısa sürede alev aldı. Aşkınoğlu, olay yerinde yanarak hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Y.K. ağır yaralandı.

GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ALEV ALDI 2 SÜRÜCÜDE DURUP BAKMADI

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, olayın dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, iki araç sürücüsünün kazaya duyarsız kalması ve yardım etmemesi büyük tepki topladı. Ancak çevrede bulunan bir motosiklet sürücüsü ve evinden koşarak gelen bir mahalle sakini; olay yerine koşarak ağır yaralı Y.K.'yı alevlerin arasından kurtarmayı başardı.

Ağır yaralı olarak kurtarılan Y.K.'nın Balıkesir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden Umut Aşkınoğlu ise Gönen Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Bursa#Trafik#Kaza

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