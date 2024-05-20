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Balıkesir'de korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti

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#Balıkesir#Kaza#Trafik
Balıkesirde korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 13:08

Balıkesir'de Edremit-İzmir karayolunda bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit -İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde 10 F 0501 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen 10 AEK 163 plakalı kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Balıkesir#Kaza#Trafik

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