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AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 00:58 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de korkunç kaza: 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı

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Balıkesir'de korkunç kaza: 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde facia denilecek türden kaza gerçekleşti. Kamyon, otomobil ve ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 SJ 275 plakalı kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, 10 E 3152 otomobile çarparak karşı şeride geçip 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulans ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı ise yaralandı.

Yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen kamyonun kasasında yüklü bazı koyunlar da telef oldu.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Balıkesirde korkunç kaza: 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı

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