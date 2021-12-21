Balıkesir'de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

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Alınan bilgiye göre, Tarık Zarif Kalabaş idaresindeki 07 YMN 55 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir Yeniköy viyadüğü mevkisinde bariyere çarptı. Kazanın olduğu mevkiye yardım etmek üzere intikal eden otoyol görevlisi Erdoğan Saim de 06 COJ 928 plakalı devriye aracıyla kaza yerinde trafik işaretlemesi yaparken, aynı yönden gelen Ceyhun A. kontrolündeki 34 EBA 316 plakalı otomobil ise kontrolden çıkarak her iki araca çarptı.



Kazada, Tarık Zarif Kalabaş ile otoyol görevlisi Erdoğan Saim olay yerinde yaşamını yitirdi. Ceyhun A. ile aynı araçta bulunan Meliha Meryem N. ise yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk ettiler. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.