Balıkesir'de klima yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı
Balıkesir'de split klima yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. TIR'ın dorsesinden yola dökülen klimalar kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir-Bursa kara yolu Değirmen boğazı mevkisinde Mehmet Telli idaresindeki 42 AIF 690 plakalı TIR'a bağlı 42 AHD 178 plakalı split klima yüklü dorsede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yoldan geçen sürücüler yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparken, durum itfaiyeye bildirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR'da bulunan klimalar kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.