Balıkesir'de kamyondaki yangın ormana sıçradı: Alevlere müdahale ediliyor

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de destek veriyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personel ile yangına müdahale edildiği belirtilerek, "Balıkesir Sındırgı'da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrolü altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

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BOLU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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