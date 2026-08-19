Balıkesir'de kamyondaki yangın ormana sıçradı: Alevlere müdahale ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkan yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Öte yandan Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı.
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de destek veriyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
OGM'DEN AÇIKLAMA
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personel ile yangına müdahale edildiği belirtilerek, "Balıkesir Sındırgı'da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrolü altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.
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BOLU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada “19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 14.06 sıralarında, ilimiz Merkez İlçesi Kızlağılı Köyü mevkiinde orman yangını çıktığı ihbarı alınması üzerine ekiplerimizce derhal müdahale başlatılmıştır. Yangına, Bolu AFAD 3 personel ve 1 araç, Orman Bölge Müdürlüğü Bolu Şefliği 3 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 su ikmal aracı ve 52 personel, Bolu İtfaiyesi 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı ve 22 personel, 1 ambulans ve 3 personel ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı 3 araç ve 9 personel olmak üzere toplam 89 personel ve 17 araçla müdahale edilmektedir. Yangının çevresi ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınarak gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, çevrede ve yerleşim alanlarında risk teşkil edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.”