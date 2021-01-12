Balıkesir'de kaçak içki operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce alkol kaçakçılığın önlenmesine yönelik 11.01.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda bir şüpheli şahısın aracında ve ikametinde yapılan aramada 2 damacana halinde toplamda 27 litre el yapımı rakı, 10 litre etil alkol, 8 adet 0.5 mm lik şişe hâlinde el yapımı rakı, 1 adet 0.75 mm şişede şarap, 3 litre el yapımı votka elde edildi. Adlî makamlara sevk edilen şüpheli şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.