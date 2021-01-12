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BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de kaçak içki operasyonu; 1 kişi tutuklandı

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Balıkesir'de kaçak içki operasyonu; 1 kişi tutuklandı
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Balıkesir'de polis ekipleri kaçak içki üreten ve satışını yapan bir şahsı yakaladı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 37 litre kaçak içki ve malzeme ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce alkol kaçakçılığın önlenmesine yönelik 11.01.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda bir şüpheli şahısın aracında ve ikametinde yapılan aramada 2 damacana halinde toplamda 27 litre el yapımı rakı, 10 litre etil alkol, 8 adet 0.5 mm lik şişe hâlinde el yapımı rakı, 1 adet 0.75 mm şişede şarap, 3 litre el yapımı votka elde edildi. Adlî makamlara sevk edilen şüpheli şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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