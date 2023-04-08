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Balıkesir'de jandarmadan hırsız ve zehir tacirine şok baskın

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#Balıkesir#Hırsızlık Operasyonu#Uyuşturucu Operasyonu
Balıkesirde jandarmadan hırsız ve zehir tacirine şok baskın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 19:04

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalanan hırsızın üzerinden çıkan uyuşturucunun izini süren jandarma ekipleri zehir tacirini de kıskıvrak yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından 5 ayrı evde hırsızlık suçundan aranan R.D. saklandığı Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki metruk binanın çatısında yakalandı. R.D.’nin üzerinde 1 gr metefentamin uyuşturucu maddesi ve 1 adet kullanma aparatı bulunarak el konuldu. R.D.’nin yapılan sorgulamasında uyuşturucu maddeleri Z.Y. isimli şahıstan çalıntı eşya vermek karşılığında alındığı bilgisi alındı.

Balıkesirde jandarmadan hırsız ve zehir tacirine şok baskın

Ekipler R.D.'nin saklandığı yerde 1 adet LCD televizyon, 1 adet 5'li ses sistemi, 1 adet elektrikli süpürge ele geçirdi. R.D.’nin sorgusunda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Z.Y.’nin evinde Narkotik köpeği Çömlek ile yapılan aramalarda; 20 gr metefentamin, 15 gr esrar, 1 adet hassas terazi, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 16 bin 850 TL suç geliri olduğu değerlendirilen paraya el konuldu.

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Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri mağdurlara teslim edildi. R.D. ve Z.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesine sevk edildi.

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#Balıkesir#Hırsızlık Operasyonu#Uyuşturucu Operasyonu

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