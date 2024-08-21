×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'de Jandarma, terör örgütü propangandasına bir gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Bandırma#Gözaltı
Balıkesirde Jandarma, terör örgütü propangandasına bir gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 17:30

Balıkesir'de, PKK-KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan aranan O.K. (27) yakalandı.

Haberin Devamı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma, Bandırma ilçesinde PKK-KCK silahlı terör örgününün propagandası yapmak suçundan, hakkında yakalama kararı çıkartılan O.K.''yi dün yakaladı. Sorgulaması, İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda sürdürülen O.K., ifadesinin ardından adliyeye çıkartılacak. Yetkililer, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azalmasına yönelik çalışmalarını bundan sonrada sürdüreceklerini açıkladılar. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Bandırma#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!