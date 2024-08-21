Balıkesir'de Jandarma, terör örgütü propangandasına bir gözaltı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma, Bandırma ilçesinde PKK-KCK silahlı terör örgününün propagandası yapmak suçundan, hakkında yakalama kararı çıkartılan O.K.''yi dün yakaladı. Sorgulaması, İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda sürdürülen O.K., ifadesinin ardından adliyeye çıkartılacak. Yetkililer, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azalmasına yönelik çalışmalarını bundan sonrada sürdüreceklerini açıkladılar. (DHA)