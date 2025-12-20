Balıkesir'de insansız hava aracı düştü: İnceleme için Ankara’ya gönderildi

Haberin Devamı

Manyas ilçesi kırsal Salur Mahallesi'nde 10 Aralık günü akşam saatlerinde tarladan gelen sinyal sesini duyan mahalle sakinleri, paraşütü açık bir insansız hava aracıyla karşılaştı. Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, bomba imha, olay yeri ve köpekle arama ekipleri geldi. İHA, olay yerindeki ilk incelemenin ardından askeri araca yüklenerek detaylı inceleme için Ankara'ya götürüldü.

'ÜZERİNDE YAZI, BAYRAK VEYA AMBLEM YOKTU'

Salur Mahallesi Muhtarı Alaattin Öncel, "Geçtiğimiz hafta mahalle sakinleri, buğday tarlalarından gelen sinyal sesinden şüphelenerek bir İHA buldu. İHA'nın arıza nedeniyle düştüğünden şüphelendik ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdik. Paraşütü açılmış halde duran İHA'yı jandarma ekipleri inceledi.

İHA üzerinde özel eğitimli köpekler bomba aradı. Sonunda üzerinde herhangi bir yazı, bayrak ve amblem olmayan İHA'yı incelemek üzere Ankara'ya götürdüler" dedi.

KOCAELİ'NİN ARDINDAN BALIKESİR'E DE İHA DÜŞTÜ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise dün kırsal alana düşen insansız hava aracı (İHA) ekipleri harekete geçirmişti. İçişleri Bakanlığı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Rus menşeli Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen keşif ve gözetleme amaçlı bir insansız hava aracının (İHA) bulunduğunu duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre Rus menşeili, keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen İHA bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir."

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayın ardından bugün de Balıkesir'de insansız hava aracı boş araziye düştü.