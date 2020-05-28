AA - Fotoğraflar: İHA
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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet B. yönetimindeki 10 UF 596 plakalı otomobil, Karayokuş kavşağı mevkisinde, Süleyman D. yönetimindeki 17 LP 057 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Mehmet B, Süleyman D ile beraberindeki Güllü D., Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Güllü D. kurtarılamadı.
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