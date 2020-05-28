MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
GeriGündem Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 01:44,Son Güncelleme:

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet B. yönetimindeki 10 UF 596 plakalı otomobil, Karayokuş kavşağı mevkisinde, Süleyman D. yönetimindeki 17 LP 057 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Mehmet B, Süleyman D ile beraberindeki Güllü D., Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Güllü D. kurtarılamadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle