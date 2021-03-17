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Gündem
Sefer TALAY/ BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de günde 60 ünite kan toplanıyor

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Balıkesir'de günde 60 ünite kan toplanıyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Kızılay Kan Merkezi'nin başlattığı bağış kampanyası devam ediyor. Kan bağışlarının pandemi öncesi rakamlara yaklaştığını belirten Dr. Ahsen Elif Örtücü, Balıkesir'de günlük ortalama 60 ünite kan bağışı olduğunu söyledi.

Balıkesirde günde 60 ünite kan toplanıyor
Burhaniye’de 2 haftada bir düzenlenen kan bağışı kampanyası devam ederken, bağışlarda pandemi döneminde yaşanan dalgalanma normale dönmeye başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Balıkesir Kızılay Kan Merkezi’ne ait otobüste kan veren vatandaşlar, bağışta bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bağış otobüsünde hijyen kurallarına titizlikle uyuluyor.

‘PANDEMİ ÖNCESİ GÜNLÜK 65- 70 ÜNİTE KAN ALIYORDUK’

Kan bağışçılarına teşekkür eden Dr. Ahsen Elif Örtücü, “Pandemi nedeniyle yaşanan dalgalanmalar sona erdi. Kan bağışları pandemi öncesi döneme yaklaştı. Bugünlerde günlük 60 ünite dolayında kan almaya başladık. Pandemi öncesi günlük 65- 70 ünite kan alıyorduk. Bütün sağlıklı vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz. Kan bağışı yapan vatandaşlar, kan yoluyla bulaşan hastalıklar yönünden taramadan geçmiş oluyorlar. Bağışta bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

 

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