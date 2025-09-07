×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'de göçmen botu, Sahil Güvenlik botuna çarptı: 5 can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Göçmen Botu#Sahil Güvenlik
Balıkesirde göçmen botu, Sahil Güvenlik botuna çarptı: 5 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 15:24

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan botun, Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurları tarafından icra edilen görev sırasında 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı. Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında denize düşen düzensiz göçmenlerden 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

Balıkesirde göçmen botu, Sahil Güvenlik botuna çarptı: 5 can kaybı

Haberin Devamı

Konuya ilişkin Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)

Gözden KaçmasınBalıkesirde 4.9 büyüklüğünde depremBalıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Göçmen Botu#Sahil Güvenlik

BAKMADAN GEÇME!