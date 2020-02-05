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Sefer TALAY (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 16:23,Son Güncelleme:/

Balıkesir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu

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Balıkesir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, şiddetli rüzgar etkili olurken, 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatının düştüğü yoldan kimsenin geçmemesi, olası faciayı önledi.

Burhaniye'de etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada Ören Enver Güreli Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın çatısı, uçarak, yola düştü. Bu sırada geçen olmamasıyla olası faciayı önlendi. İlçe sakinlerinin ihbarıyla bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoldan çatıyı kaldırırken, bir süre sağlanamayan ulaşım, normale döndü.

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