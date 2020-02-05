Balıkesir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu

Burhaniye'de etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada Ören Enver Güreli Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın çatısı, uçarak, yola düştü. Bu sırada geçen olmamasıyla olası faciayı önlendi. İlçe sakinlerinin ihbarıyla bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoldan çatıyı kaldırırken, bir süre sağlanamayan ulaşım, normale döndü.