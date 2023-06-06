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Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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#FETÖ#Balıkesir#Operasyon
Balıkesirde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 16:33

Balıkesir’de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyan ve teşhisler bulunan, terör örgütüne destek vermek amacıyla düzenlenen protesto ve eylemlere katıldıkları, örgüte müzahir (yardımcı) dernek kayıtları ile Bank Asya hesap artış kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ile Edremit ve Gönen ilçelerinde 12 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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#FETÖ#Balıkesir#Operasyon

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