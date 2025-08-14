Balıkesir'de feci olay: 3’üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi

Haberin Devamı

Olay, saat 08.00 sıralarında Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi Bağlar Sokak’taki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bandırma Diş Hastanesi’nde klinik destek personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Derya Yaşar, oturduğu apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düşüp, ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yaşar, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Derya Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşar’ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Anne, baba ve kardeşiyle birlikte yaşayan Derya Yaşar’ın psikolojik sorunlarının olduğu ve ilaç kullandığı da iddia edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.