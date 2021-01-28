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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 23:55 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Balıkesir'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi yapan minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tavukhanelerden fabrikalara götürülmek üzere tavuk yüklemesi yapan işçileri taşıyan 10 AEM 464 plakalı minibüs, Bandırma- Çanakkale karayolu Hıdır Mahallesi kavşağı mevkisinde bir tıra arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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