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Balıkesir'de feci kaza: 2 can kaybı, 3 yaralı

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#Balıkesir#Edremit#Trafik Kazası
Balıkesirde feci kaza: 2 can kaybı, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 13:24

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kavşakta iki otomobil çarpıştı. Korkunç kazada sürücülerden Murat Çakır (36) ile yanındaki Fatih Enes Memiş (29) hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

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Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Narlı Mahallesi Ayvalı Burun Camisi Kavşağı'nda meydana geldi. Murat Çakır'ın kullandığı 10 AUZ 271 plakalı otomobil ile Osman E. (70) idaresindeki 06 CFL 774 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Çakır ile yanındaki Fatih Enes Memiş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer araç sürücüsü Osman E. ile yanındaki eşi Sariye E. (68) ve Hüseyin D. (31) ise sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Çakır ve Memiş'in cenazeleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Balıkesir#Edremit#Trafik Kazası

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