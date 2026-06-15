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Balıkesir'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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#Balıkesir#Trafik Kazası#KAZA
Balıkesirde feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 15:25

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Bandırma-Susurluk Karayolu Yeşilçomlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 T 2151 plakalı araç ile 16 HJ 184 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan S.K., K.I., M.F. ve F.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesirde feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede E.Ş.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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#Balıkesir#Trafik Kazası#KAZA

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