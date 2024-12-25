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Balıkesir'de fabrikadaki patlamadan yaralı işçiler dehşeti anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Fabrika#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 13:07

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtulanlar konuştu. Hastanede tedavi gören Fevzi Tekin, "Biz patlamanın olduğu binanın yanındaki serada oturuyorduk. Bir anda güm diye ses geldi. Her taraf savaş alanına döndü" ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden Selin Karanlıkoğlu'nun (27) ise karaciğer hastalığıyla mücadele eden babası Nejdet Karanlıkoğlu için donör olmak istediği ancak uyumlu çıkmadığı öğrenildi.

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Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında dün sabah 08.25 sıralarında meydana gelen patlamada, yaralı olarak kurtulanlar, konuştu. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 45 yaşındaki Fevzi Tekin, "Patlamanın olduğu binanın yanında sera diye tabir ettiğimiz yerde oturuyorduk. Bir anda "güm" diye ses geldi. Her taraf savaş alanına döndü. Biz bile ne olduğunu anlayamadık. Bir sesle her taraf yerle bir oldu" dedi.

Balıkesirde fabrikadaki patlamadan yaralı işçiler dehşeti anlattı

Yaralı kurtulan diğer yaralı 29 yaşındaki Murat Demirkolan ise, "Ben 10 senedir bu fabrikada çalışıyorum. Patlayan yere çok yakın bir alanda oturuyorduk. Birden patlama oldu. Neden patladığını bilmiyoruz" diye konuştu.

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Balıkesirde fabrikadaki patlamadan yaralı işçiler dehşeti anlattı

Yaralı iki işçinin de bugün taburcu edileceği öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, yaşanan facia gibi kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ise şu şekilde:

“Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Köse (45), Selin Karanlıkoğlu (27), Elif Özgür (19).”

Balıkesirde fabrikadaki patlamadan yaralı işçiler dehşeti anlattı

BABASINA KARACİĞERİNİ VERMEK İSTEMİŞ

Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybeden Selin Karanlıkoğlu'nun (27) babası Nejdet Karanlıkoğlu, kızının herkes tarafından çok sevilen biri olduğunu söyledi. Karanlıkoğlu, "10 senedir orada çalışıyor. İşini yarım saat aksatmamıştır. Herkes tarafından çok sevilen ve tanınan biriydi. Büyüğüne ve küçüğüne saygılıydı. Çalıştığı yerde eğitimler alıyordu. 30 kişi ona bağlı çalışıyordu" dedi.

Balıkesirde fabrikadaki patlamadan yaralı işçiler dehşeti anlattı

Bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilen Karanlıkoğlu'nun, karaciğer hastalığıyla mücadele eden babası Nejdet Karanlıkoğlu için donör olmak istediği ancak uyumlu çıkmadığı öğrenildi

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OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleriyle ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler gece boyunca devam etti.

Balıkesirde fabrikadaki patlamadan yaralı işçiler dehşeti anlattı

AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri Bursa Adli Tıp Kurumu önünde hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de acılı aileleri yalnız bırakmadı.
Balıkesirde fabrikadaki patlamadan yaralı işçiler dehşeti anlattı

Vefat edenlerin yakınlarından alınan DNA örnekleriyle eşleştirilen cenazeler, morg önünde bekleyen cenaze araçlarına konuldu.

Balıkesirde fabrikadaki patlamadan yaralı işçiler dehşeti anlattı

Yakınlarına teslim edilen 11 kişinin cansız bedeni Balıkesir'e gönderildi.

Balıkesirde fabrikadaki patlamadan yaralı işçiler dehşeti anlattı

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#Balıkesir#Fabrika#Patlama

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