×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir’de esnaf gezdi

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Meral Akşener#Balıkesir
Balıkesir’de esnaf gezdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Balıkesir’in Gönen ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Kahvehanede vatandaşlarla konuşan Akşener, hayat pahalılığı ile ilgili şikâyetleri dinledi.

Haberin Devamı

Büyükşehir ve Gönen belediyeleri için adaylarına oy isteyen Akşener, daha sonra girdiği bir işyerinden alışveriş yaptı. Bir vatandaşın kahve ikramını kırmak istemeyen Akşener, programının yoğun olduğunu söyledi, kahve içmeye tekrar geleceğine dair söz verdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği Akşener, daha sonra kendisine eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turhan Çömez ve partilerle birlikte Bandırma ilçesine geçti, burada düzenlenen Ege konserine katıldı.

Akşener burada yaptığı konuşmada “Bandırma Belediye başkan adayımız Orhan Can kardeşim tıp doktoru, Turhan Çömez kardeşim tıp doktoru. Doktorlara ‘Defolun gidin’ denilen bir dönemde ikisi de Türkiye’ye dönüp, hizmet etmek isteyen kardeşlerim. Sizlere emanet ediyorum, sizleri de Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.
 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Meral Akşener#Balıkesir

BAKMADAN GEÇME!