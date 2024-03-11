Balıkesir’de esnaf gezdi

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Büyükşehir ve Gönen belediyeleri için adaylarına oy isteyen Akşener, daha sonra girdiği bir işyerinden alışveriş yaptı. Bir vatandaşın kahve ikramını kırmak istemeyen Akşener, programının yoğun olduğunu söyledi, kahve içmeye tekrar geleceğine dair söz verdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği Akşener, daha sonra kendisine eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turhan Çömez ve partilerle birlikte Bandırma ilçesine geçti, burada düzenlenen Ege konserine katıldı.

Akşener burada yaptığı konuşmada “Bandırma Belediye başkan adayımız Orhan Can kardeşim tıp doktoru, Turhan Çömez kardeşim tıp doktoru. Doktorlara ‘Defolun gidin’ denilen bir dönemde ikisi de Türkiye’ye dönüp, hizmet etmek isteyen kardeşlerim. Sizlere emanet ediyorum, sizleri de Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

