Balıkesir'de eski milletvekilinin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kaza, dün, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Servet Çırpan Caddesi'nde meydana geldi. 20 ve 21'inci Dönem Doğru Yol Partisi'nden Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan İlyas Yılmazyıldız, 06 CHZ 299 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, bayram dolayısıyla mezarlık ziyareti yapan Adnan Kozan'ın kullandığı 10 PY 369 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adnan Kozan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Yılmazyıldız'a, çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezası verildi.

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Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatan Bandırma Başsavcılığı, Adnan Kozan'ın cenazesini, kesin ölüm raporunun düzenlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.