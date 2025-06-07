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Balıkesir'de engerek yılanı alarmı! Ekipler harekete geçti

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#Balıkesir#Engerek Yılanı#Zehirli Yılan
Balıkesirde engerek yılanı alarmı Ekipler harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 14:18

Balıkesir'de zehirli bir tür olan engerek yılanı gördüklerini söyleyen vatandaşların itfaiyeye haber vermesi ile ekipler engerek mesaisi başlattı.

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Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi’nde eski bir su deposunda engerek yılanı görüldü. Mahalle sakinlerinin durumu mahalle muhtarı Abdullah Batur’a bildirmesi üzerine, muhtar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Balıkesirde engerek yılanı alarmı Ekipler harekete geçti

ZEHİRLİ YILANLAR HAREKETE GEÇİRDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede ilk fark edilen yılanın yanı sıra aynı bölgede iki engerek yılanı daha bulunduğunu tespit etti. Zehirli türler arasında yer alan engerek yılanlarının tehlike oluşturmaması için dikkatli bir çalışma başlatan ekipler, yılanları çuvallara koyarak güvenli bir şekilde bölgeden aldı.

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Ekipler yılanları yerleşim alanlarından uzak, uygun bir doğal yaşam alanına bırakmak üzere köyden ayrıldı.

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#Balıkesir#Engerek Yılanı#Zehirli Yılan

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