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Haber Giriş: 28.01.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Balıkesir’de ehliyetsiz sürücü yolu savaş alanına çevirdi

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Balıkesir’de ehliyetsiz sürücü yolu savaş alanına çevirdi
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisin kontrol noktasından kaçması üzerine başlayan kovalamacada caddeyi savaş alanına çevirdi. Araç otobüs durağına çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, polis, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’ndeki kontrol noktasında, 34 DF 9572 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücünün durmaması üzerine polisle kovalamaca yaşandı. Kalkım Caddesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç önce orta refüje, ardından ardında ise park halindeki bir araca çarptı. Daha sonra otobüs durağına dalarak durdu. Kazada, araç sürücüsünün 16 yaşındaki A.D. olduğu tespit edilirken, yanında kız arkadaşının olduğu tahmin edilen B.E. ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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