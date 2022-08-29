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Balıkesir'de düğün dönüşü kaza: 3'ü ağır 17 yaralı

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#Balıkesir#Kepsut#Trafik Kazası
Balıkesirde düğün dönüşü kaza: 3ü ağır 17 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 10:50

Balıkesir'de, düğünden dönenlerin içinde olduğu minibüs devrilirken, şoför Ahmet Güney'in de aralarında bulunduğu 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Balıkesir-Kütahya yolunun Kepsut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir yönüne giden Ahmet Güney'in kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesirde düğün dönüşü kaza: 3ü ağır 17 yaralı

Kazada yaralanan şoför Güney dahil 17 kişi, ambulanslarla Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Balıkesirde düğün dönüşü kaza: 3ü ağır 17 yaralı

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Minibüstekilerin, Tekirdağ'da dün katıldıkları düğünün ardından dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesirde düğün dönüşü kaza: 3ü ağır 17 yaralı

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#Balıkesir#Kepsut#Trafik Kazası

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